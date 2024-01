Danaher Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Danaher verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 19,77 Prozent, was für Danaher eine Underperformance von -23,59 Prozent bedeutet. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 24,7 Prozent im letzten Jahr, wobei Danaher um 28,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Danaher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Danaher in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt. Die Analyse umfasste auch konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien, wobei 4 negative und 4 positive Signale identifiziert wurden. Alles in allem ergibt sich daraus eine "Neutral" Empfehlung für die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs von Danaher derzeit einen Stand von 216,36 USD auf, während der aktuelle Kurs bei 230,29 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", ebenso wie der Abstand von +6,44 Prozent zum GD200 und +7,18 Prozent zum GD50 in den letzten 50 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist Danaher derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % für "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Diese Differenz von 1,99 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.