Danaher Aktie: Ruhe bewahren!

Analystenbewertung: Über die letzten zwölf Monate hinweg gibt es für Danaher 7 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Einschätzung abgegeben haben, eine andere Meinung - die durchschnittliche Empfehlung für Danaher im letzten Monat ist "neutral" (0 positive, 2 neutrale, 0 negative Bewertungen). Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 293,5 USD. Gemessen am letzten Schlusskurs (231,34 USD) könnte die Aktie somit um 26,87 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Danaher-Aktie also eine "gute" Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -3,82 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Danaher damit 21,36 Prozent unter dem Durchschnitt (17,55 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 25,2 Prozent. Danaher liegt aktuell 29,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Danaher liegt bei 39,46, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 beträgt 39,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "neutrale" Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Danaher-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 216,09 USD. Der letzte Schlusskurs (231,34 USD) weicht somit um +7,06 Prozent ab, was einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (212,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,83 Prozent Abweichung). Die Danaher-Aktie wird also auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer "guten" Bewertung bedacht. Insgesamt erhält die Danaher-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "gute" Bewertung.