Danaher Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Danaher-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des 25-Tage-RSI (30,23), was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Danaher.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Danaher bei 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 104,03) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Danaher in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,82 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine Underperformance von -26,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance mit einer Unterperformance von 19,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Danaher in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Danaher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.