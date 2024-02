Danaher Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Aktien von Danaher werden derzeit auf verschiedene Weisen bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt der Wert mit 0,39 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 % im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien spiegeln hingegen eine positive Stimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" zu bewerten ist. Zudem wurden in diesem Zeitraum sieben Handelssignale ermittelt, die allesamt positiv sind.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 5 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 280 USD, was einer Empfehlung zur Steigerung um 13,01 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Danaher auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI von 45,83 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 34,56 Punkten zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dividende von Danaher im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrig ist, jedoch die Anlegerstimmung, die Analysteneinschätzungen und der Relative Strength Index insgesamt positiv sind.