Danaher Aktie: Der Knaller!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Danaher beträgt 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,97 im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (ca. 73 Prozent) unterdurchschnittlich ist. Nach fundamentalen Kriterien ist Danaher daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Danaher-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (216,31 USD) als auch auf kurzfristiger Basis (214,19 USD) über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur Gesundheitspflegebranche hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,82 Prozent erzielt, was 15,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 9,07 Prozent, und Danaher liegt aktuell 12,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Danaher diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen war jedoch eine verstärkte Neigung zu negativen Themen zu erkennen. Das Stimmungsbild führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.