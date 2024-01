Danaher Aktie: Kaum zu glauben!

Danaher hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet, gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Von 0 Analysten wurde der Titel als Gut eingestuft, von 1 als Neutral und von 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose von 293,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 30,31 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 225,24 USD, folgt man der Meinung der Analysten. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen, und Danaher erhält in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividende von Danaher liegt bei 0,5 %, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,46 %) ist die Ausschüttung jedoch niedriger. Die Differenz von 1,96 Prozentpunkten führt dazu, dass die Einstufung in diesem Bereich als "Schlecht" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Danaher-Aktie führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Danaher mit einer Rendite von -3,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 17 Prozent darunter liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 12,37 Prozent, wobei auch hier Danaher mit 16,18 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Danaher-Aktie.