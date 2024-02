Danaher Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Danaher liegt aktuell bei 48,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Danaher weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Danaher aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Danaher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Danaher insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 12,47 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die Aktie von Danaher hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,57 Prozent erzielt, was 10,7 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Branchenvergleich mit "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Danaher aktuell 15,47 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.