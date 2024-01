Danaher Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Danaher liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor bei einer Rendite von -3,82 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,12 Prozent, was Danaher mit einer Rendite von 16,94 Prozent deutlich unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von Analysten wird die Danaher-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen durchgeführt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf kurzfristiger Basis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 293,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 27,13 Prozent vom letzten Schlusskurs von 230,87 USD bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Danaher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Danaher beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" darstellt. Aus diesem Grund erhält Danaher von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Danaher. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Danaher wurde deutlich mehr als normal diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.