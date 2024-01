Danaher Aktie: Ist das noch wichtig?

Danaher-Aktie: Analyse zeigt Unterbewertung und neutrale Signale

Die Danaher-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,96 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Danaher-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 216,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 230,87 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +6,64 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnlich positive Entwicklung, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Danaher-Aktie sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Danaher hingegen eine schlechte Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei -1,98 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was auf eine ungünstige Dividendenentwicklung hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Danaher-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und positive Signale in der technischen Analyse aufweist, während die Dividendenpolitik schlecht bewertet wird. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.