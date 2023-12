Danaher Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Danaher liegt bei 21,52, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 24,31 und wird ebenfalls als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Danaher im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen eine Dividendenrendite von 0,5 % auf, was 1,99 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,49 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "schlecht".

Bei einem Vergleich des Aktienkurses von Danaher mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor ergibt sich eine Rendite von -3,82 %, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 19,76 %, während Danaher lediglich 23,58 % erreichte, was zu einer Bewertung von "schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Danaher in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 1 "schlechtes" und 4 "gute" Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.