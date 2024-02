Danaher Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Danaher von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 4 positive und 2 negative Signale identifiziert, was zu einer Gesamtempfehlung von "gut" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Danaher aktuell einen Wert von 27,96 auf, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gute" Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal eine positive Einschätzung für Danaher abgegeben, 3 Mal eine neutrale Einschätzung und kein Mal eine negative Bewertung. Langfristig wird dem Unternehmen daher eine "gute" Bewertung von institutioneller Seite aus zugesprochen. Für den aktuellen Kurs von 248,2 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 12,81 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 280 USD, was ebenfalls als "gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was positiv bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger stark beachtet als zuvor, was zu einer etwas negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Danaher-Aktie daher mit einem "guten" Rating bewertet.