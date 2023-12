Danaher Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Eine Analyse der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung liefert ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Danaher zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Danaher weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Danaher daher die Note "Schlecht" gegeben.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Danaher aktuell bei 215,48 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +9,55 Prozent, was ebenfalls ein gutes Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Danaher im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Rendite von -3,82 Prozent aufweist, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von Danaher mit 31,97 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Danaher mit 0,5 Prozent ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.