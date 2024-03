Danaher Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Danaher wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance in der "Gesundheitspflege"-Branche mit einer Rendite von 16,92 Prozent als sehr gut bewertet - ein Plus von über 19 Prozent. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,89 Prozent verzeichnete, liegt Danaher mit 22,8 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Danaher-Aktie liegt bei 47,99, was auf eine neutrale Situation hindeutet - weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" wird Danaher als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,8 liegt die Aktie 71 Prozent unter dem Branchen-KGV von 127,01. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Danaher im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0,39 % auf, während im Mittel 2,51 % üblich sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.