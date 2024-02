Danaher Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Danaher hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -7,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Danaher eine Outperformance von +12,06 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,6 Prozent, und Danaher lag 8,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +16,01 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Danaher-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 220,43 USD mit dem aktuellen Kurs (255,71 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 237,6 USD um +7,62 Prozent über dem aktuellen Kurs, wodurch die Danaher-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei einer Dividendenrendite von 0,39 % liegt Danaher gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör um 2,13 Prozentpunkte niedriger. Daher fällt die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Danaher langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen. Dadurch wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.