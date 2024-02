Danaher Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Danaher beträgt das aktuelle KGV 35, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 114 haben. Dies deutet darauf hin, dass Danaher aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Danaher-Aktie bei 219,14 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 247,77 USD, was einer Steigerung von 13,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum wurden sieben Handelssignale ermittelt, die alle auf eine "Gut"-Aktie hinweisen.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Danaher bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.