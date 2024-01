Danaher Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Danaher hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 216,5 USD gehabt, während der letzte Schlusskurs bei 230,87 USD lag, was einer Abweichung von +6,64 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (216,45 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,66 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Danaher-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Danaher-Aktie anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der bei 55,16 Punkten liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 43,81 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Danaher in den letzten Wochen zu beobachten war. Allerdings wird auch eine steigende Aufmerksamkeit und erhöhte Diskussionen über die Aktie festgestellt, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Danaher bei -3,82 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Danaher im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche mit 16,94 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.