Danaher Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Danaher-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 280 USD, was einem Aufwärtspotential von 9,89 Prozent entspricht, was wiederum einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Danaher eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Danaher liegt mit einem Wert von 36,8 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 136. Aufgrund des niedrigeren KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Danaher eine Rendite von 16,92 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Daher erhält Danaher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Danaher beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,31 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Danaher eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.