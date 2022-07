Danaher-Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

2021 legte der Umsatz um 32,2% auf knapp 30 Mrd $ zu. Dabei sind zwei Drittel der Umsätze wiederkehrend, also besonders gut planbar. Danaher setzt auf Lizenz-Abonnements, Wartungsverträge und längerfristige Projekte. Diese Ausrichtung zahlt sich aus. Unterm Strich gelang ein Gewinnsprung von 78,6% auf 6,3 Mrd $. Im 1. Quartal konnte nur teilweise an diese Erfolge angeknüpft werden. So legte… Hier weiterlesen