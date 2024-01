Danaher Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse von Danaher-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 216,74 USD, was 6,6 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 231,05 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 221,45 USD, was einer Abweichung von +4,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Danaher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Danaher liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Danaher.

Die Dividendenpolitik von Danaher führt zu einer negativen Differenz von -1,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aus diesem Grund erhält Danaher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten geben der Danaher-Aktie derzeit eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 293,5 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 27,03 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Danaher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.