Danaher Aktie: Die Bären zittern!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Danaher ist auf langfristiger Basis positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 280 USD, was einer Erwartung von 20,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als normal angesehen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Aktie von Danaher von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 5 positive Signale und keine negativen Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Danaher liegt derzeit bei 0,5 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,46 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.