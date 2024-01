Danaher Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktienanalyse für Danaher ergab interessante Ergebnisse in Bezug auf fundamentale, technische und soziale Faktoren.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Danaher mit einem Wert von 27,96 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Das Branchen-KGV liegt bei 104,55, was einen Abstand von 73 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Danaher-Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Die Analyse sozialer Faktoren ergab, dass die Stimmung rund um Danaher überwiegend negativ ist, sowohl in Bezug auf Kommentare auf sozialen Plattformen als auch in Bezug auf die Themen, die in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine neutrale Bewertung.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich des Aktienkurses, dass Danaher im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,82 Prozent erzielt hat, was 16,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 11,88 Prozent, wobei Danaher aktuell 15,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Danaher kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Danaher jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Danaher-Analyse.

Danaher: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...