Danaher Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Danaher von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat zudem 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Sentiment und dem Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, weswegen die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält Danaher daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Danaher-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 255,87 USD lag, was einem Unterschied von +15,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (220,96 USD) entspricht. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 238,71 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt (+7,19 Prozent Abweichung) liegt.

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten 5 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Danaher vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die aktuelle Kursentwicklung von 255,87 USD wird von Analysten positiv eingeschätzt, die eine Entwicklung von 9,43 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel bei 280 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".