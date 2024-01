Dana Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Dividendenrendite von Dana beträgt 3,17 Prozent und liegt damit 1,21 Prozent über dem Durchschnitt. Die Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut". Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 43, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht". Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie sind neutral, da es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dana diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Gut"-Bewertung.

Dana kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dana jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dana-Analyse.

Dana: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...