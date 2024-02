Dana Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dana liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,37 als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Dana-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den jeweiligen gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Dana ist hingegen positiv, sowohl in Beiträgen auf sozialen Plattformen als auch in den Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dana liegt bei 71,01, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 bewegt sich bei 55, was als neutral eingestuft wird, was wiederum zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.