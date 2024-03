Dana Aktie: Was ist hier nur passiert?

Derzeit gibt es eine Bewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von Dana, das bei 18 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 22,37) liegt der Wert unter dem Durchschnitt um etwa 16 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird Dana daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Dana derzeit bei 14,54 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,55 USD, was einen Abstand von -20,56 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 13,08 USD ergibt sich eine Differenz von -11,7 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Dana wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende bietet Dana derzeit eine Rendite von 3,05 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten liegt der Ertrag um 0,67 Prozentpunkte niedriger. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.