Dana Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Dana war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun positive und drei negative Tage, und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Dana 22,4 Euro zahlt. Dies ist 7 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als überbewertet eingestuft.

Die Analystenbewertungen für Dana in den letzten zwölf Monaten ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus einer "Gut"-, vier "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 27,69 Prozent, was eine positive Empfehlung seitens der Analysten darstellt.

In Bezug auf die Dividende weist Dana eine Dividendenrendite von 3,17 Prozent auf, was 3827,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment.

Insgesamt erhält Dana gemäß der verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung, mit positiven Einschätzungen in Bezug auf die Stimmung und die Analysen, jedoch einer negativen Bewertung in Bezug auf das KGV und die Dividende.