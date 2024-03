Dana Aktie: So kann es gerne weitergehen!

In den letzten vier Wochen konnte bei der Aktie von Dana eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, weshalb auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut" vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Dana derzeit leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Automatische Komponenten. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Dana nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt insgesamt 23 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Analyse der Analystenmeinungen ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, da 1 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Dana liegt bei 20,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 63,06 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält Dana das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".