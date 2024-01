Dana Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Dana-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Dana-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Dana. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19 USD, was einem Aufwärtspotential von 30,05 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,61 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Dana somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dana-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,8 USD. Der letzte Schlusskurs (14,61 USD) weicht somit um -1,28 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 13,19 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,77 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Somit erhält die Dana-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dana zahlt die Börse 22,4 Euro. Dies sind 9 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dana. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.