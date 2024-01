Dana Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

Die Dividendenrendite der Dana-Aktie auf Basis der aktuellen Kurse beträgt 3,17 %, was 3827,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche Automatische Komponenten.

In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analystenbewertungen die Dana-Aktie bewertet, wovon 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 19 USD, was ein Aufwärtspotential von 38,69 % vom letzten Schlusskurs (13,7 USD) aus ergibt. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dana-Aktie verläuft bei 14,8 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 13,7 USD liegt und somit einen Abstand von -7,43 % hat. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 13,25 USD, was einer Differenz von +3,4 % entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Dana-Aktie bei -10,67 %, was mehr als 22 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat eine mittlere Rendite von -0,52 % in den letzten 12 Monaten, wobei Dana mit 10,15 % deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.