Dana Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

An der Börse New York notiert die Aktie Dana am 08.05.2023, 15:26 Uhr, mit dem Kurs von 14.13 USD. Die Aktie der Dana wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Die Aussichten für Dana haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dana-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,61 USD mit dem aktuellen Kurs (14,13 USD), ergibt sich eine Abweichung von -9,48 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 14,62 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,35 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Dana ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Dana hat mit einer Dividendenrendite von 2,16 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt -0,58. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dana-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Dana als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Dana-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 16 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 13,23 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,13 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".