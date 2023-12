Dampskibsselskabetorden AS, tut es schon wieder!

Die Aktie von D-s Norden A- zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. Die Dividendenrendite beträgt 7,14 Prozent, was 3,72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,85 Prozent in der Marinebranche. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 374,14 DKK liegt, während der Aktienkurs 313 DKK beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -16,34 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 349,86 DKK, was einer Distanz von -10,54 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von D-s Norden A- bei 2 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Marinebranche im Durchschnitt ein KGV von 20. Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für D-s Norden A- in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

