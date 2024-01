Dampskibsselskabetorden AS Aktie: Es wird konkret!

Die D-s Norden A-Aktie wurde charttechnisch bewertet und erhielt eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Der aktuelle Kurs von 347,4 DKK weist eine Abweichung von -4,56 Prozent auf. Jedoch ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine positive Bewertung mit einem Schlusskurs, der um 6,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt erhielt das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die D-s Norden A-Aktie eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Branchendurchschnitt der "Marine"-Branche beträgt 9 Prozent. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Dividendenrendite wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die D-s Norden A-Aktie liegt bei 24,74, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der D-s Norden A-Aktie einen Wert von 2 auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 18,74. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.