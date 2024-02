Damit hat keiner bei musicMagpie gerechnet!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Musicmagpie-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität. Obwohl die Anleger in den letzten Monaten nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben, wird die Aktie dennoch neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (10 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt (16,16 GBP), was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs (10,91 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine negative Dynamik des Aktienkurses, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine gute Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung aufgrund des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils negativ, was die negative Stimmung der Anleger unterstreicht.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine schlechte Gesamtbewertung für die Musicmagpie-Aktie.