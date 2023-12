Damit hat keiner bei Zueblin Immobilien gerechnet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Zueblin Immobilien in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zueblin Immobilien-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 53,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Zueblin Immobilien-Aktie derzeit -1,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

Insgesamt ergibt die Analyse von Sentiment, Buzz, RSI und technischer Analyse eine Gesamtbewertung der Zueblin Immobilien-Aktie als "Neutral".