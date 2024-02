Damit hat keiner bei Zhonghua Gas Holdings gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Zhonghua Gas ein häufig diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden keine starken positiven oder negativen Themen rund um Zhonghua Gas diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Diskussionen wird die Gesamtstimmung der Anleger als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von Zhonghua Gas im letzten Jahr eine Rendite von -10,86 Prozent erzielt, was 2,74 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,11 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -9,53 Prozent, wobei Zhonghua Gas aktuell 1,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Zhonghua Gas als unterbewertet, da das KGV mit 9,75 insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der bei 45,81 liegt. Aus fundamentalen Gründen wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Zhonghua Gas aktuell 0, was einer negativen Differenz von -6,54 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Branche "Bauwesen" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von unseren Analysten eine Bewertung als "schlecht".