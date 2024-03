Damit hat keiner bei Zhejiang United Investment gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Betrachten wir den RSI der Zhejiang United Investment-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 66. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,56 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Zhejiang United Investment somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Zhejiang United Investment mit 0 Prozent 6,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Bauwesen". Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Zhejiang United Investment in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Zhejiang United Investment gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 39,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -8,72 Prozent, und Zhejiang United Investment liegt aktuell 38,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.