Damit hat keiner bei Zhejiang Qianjiang Motorcycle gerechnet!

Die Analyse von Zhejiang Qianjiang Motorcycle zeigt, dass die Aktie in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf positive Veränderungen hin. Die Gesamtbewertung ergibt daher die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -24,76 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zhejiang Qianjiang Motorcycle liegt bei 67,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,39, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesen Werten erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating.

