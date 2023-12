Damit hat keiner bei Zephyr Minerals gerechnet!

Die technische Analyse der Zephyr Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,1 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,085 CAD, was einem Unterschied von -15 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs mit 0,08 CAD über diesem Wert, was einer Differenz von +6,25 Prozent entspricht. In diesem Fall wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Zephyr Minerals-Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung über Aktien beeinflussen. Für Zephyr Minerals wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zephyr Minerals-Aktie ergibt einen Wert von 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft mit einem RSI-Wert von 50. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Zephyr Minerals-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den RSI eine "Neutral"-Bewertung.