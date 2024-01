Damit hat keiner bei Zenith Minerals gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die technische Analyse der Zenith Minerals-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,12 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 AUD liegt, was einer Abweichung von +20,83 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,14 AUD, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Zenith Minerals festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz. Insgesamt erhält Zenith Minerals daher eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 54,55 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 55,88 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Zenith Minerals.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Zenith Minerals basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.