Damit hat keiner bei Yunbo Digital Synergy gerechnet!

Der Aktienkurs von Quantum Thinking zeigte eine Rendite von -20,48 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie". Das liegt mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -12,96 Prozent, wobei Quantum Thinking mit 7,51 Prozent auch hier deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Quantum Thinking beträgt derzeit 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

In Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien und die Kommunikationsfrequenz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Quantum Thinking festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 0 % liegt Quantum Thinking im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (5,48 %) bezüglich der Ausschüttung deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 5,48 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.