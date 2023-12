Damit hat keiner bei YuanShengTai Dairy Farm gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Der Aktienkurs von Yuanshengtai Dairy Farm zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -44,83 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den letzten 12 Monaten beläuft sich auf -10,67 Prozent, wobei Yuanshengtai Dairy Farm mit 34,16 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Yuanshengtai Dairy Farm, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Yuanshengtai Dairy Farm mit 0 Prozent 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche, die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,44, was 65 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche von 71. Basierend auf dem KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.