Damit hat keiner bei Yonex gerechnet!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Yonex in den letzten Tagen neutral. Negative Diskussionen konnten an einem Tag nicht festgestellt werden, während an insgesamt zwei Tagen die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen fokussierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yonex. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut".

Die Aktie von Yonex verzeichnete über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Yonex die Einstufung: "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Yonex-Aktie von 1149 JPY ein "Schlecht"-Signal mit einer Entfernung von -18,01 Prozent vom GD200 (1401,32 JPY). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1254,42 JPY auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yonex-Aktie beträgt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse daher eine "Neutral"-Bewertung für Yonex basierend auf den RSIs.