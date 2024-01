Damit hat keiner bei Wulff-Yhtiot Oy gerechnet!

Die Aktie von Wulff-yhtiöt Oy wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Wulff-yhtiöt Oy als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Wulff-yhtiöt Oy beschäftigt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Kurs von 2,19 EUR etwa 18,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristig gute Einschätzung ergibt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen ist die Einstufung schlecht, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -26,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wulff-yhtiöt Oy aktuell überverkauft ist, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch der RSI25 weist auf eine Überverkauft-Situation hin, was ebenfalls zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für den RSI eine gute Bewertung.