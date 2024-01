Damit hat keiner bei Wood Friends gerechnet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Wood Friends im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, aber es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in letzter Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Wood Friends beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Wood Friends liegt bei 2, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,77, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für die Aktie von Wood Friends zeigen diese Faktoren eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wood Friends weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Wood Friends aktuell bei 1833,79 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1522 JPY, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da ein Abstand von -17 Prozent besteht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -1,83 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.