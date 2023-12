Damit hat keiner bei WildBrain gerechnet!

Die Diskussionen rund um Wildbrain auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen. Die Kommentare und Meinungen zeigen, dass Wildbrain derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, so die Einschätzung unserer Redaktion.

Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Wildbrain auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da hier weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale vorliegen.

Die Einschätzungen der Analysten in den zurückliegenden 12 Monaten zeigen, dass Wildbrain langfristig von institutioneller Seite aus mit "Neutral" bewertet wird. Zudem erwarten die Analysten eine positive Entwicklung des Kurses, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine überwiegend negative Einschätzung für die Aktie von Wildbrain aufgrund der aktuellen Anlegerstimmung sowie der technischen und Analysteneinschätzungen.