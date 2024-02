Damit hat keiner bei Wells Fargo gerechnet!

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & beträgt derzeit 2,95 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 139,14 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs hat Wells Fargo & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,66 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Wells Fargo & jedoch um 151183,05 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt für Wells Fargo & 62,66 bzw. 52,82, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Wells Fargo & in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.