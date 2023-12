Damit hat keiner bei Weed gerechnet!

Die Aktie von Weed schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,49 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung rund um eine Aktie verstärken oder verändern. Bei Weed wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Wert der Weed-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.