Damit hat keiner bei Vossloh gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Vossloh liegt bei 54,05, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 45,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vossloh-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +1,09 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 40,17 EUR, was eine Abweichung von +1,32 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt. Auch hier wird die Vossloh-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Vossloh in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent erzielt hat. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 7,79 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -6,54 Prozent für Vossloh führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,61 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Vossloh 5,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vossloh aktuell 16. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 31. Daher wird Vossloh aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.