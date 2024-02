Damit hat keiner bei Volkswagen gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Volkswagen als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Volkswagen-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 53,44 und der Wert des RSI25 bei 39,84, was zu einer "Neutral"-Empfehlung sowohl für den kurzfristigen als auch den langfristigen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -0,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Volkswagen eine Underperformance von -1,07 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,27 Prozent im letzten Jahr, wobei Volkswagen 2,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Volkswagen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 114,45 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 118,08 EUR (+3,17 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl im 200-Tage- als auch im 50-Tage-Durchschnitt liegt die Volkswagen-Aktie nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Volkswagen wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen bezüglich des Unternehmens. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf vier ermittelten Handelssignalen, von denen 2 positiv und 2 negativ sind. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Volkswagen bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

