Damit hat keiner bei Viva Leisure gerechnet!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität gab es keine wesentliche Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Viva Leisure-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt für die Viva Leisure-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 1,38 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,47 AUD liegt, was einer Abweichung von +6,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 1,47 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Viva Leisure auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für die Viva Leisure-Aktie liegt bei 81,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 bewegt sich bei 48, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.